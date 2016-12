Qu'est-ce qu'un "nationalisme religieux" : le cas de la Palestine

Quel contexte de ce que certains nomment la "réislamisation" de la Palestine au cours des années 80, et quels modes d'articulation du politique et du religieux sur le terrain palestinien contemporain : combat national et réarmement moral, sacralisation du territoire, place de la figure du martyr ?

Nadine Picaudou-Catusse, Professeur émérite à l'Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient arabe.

