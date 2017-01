Qu’est-ce qu’une "Père-version" ?

"La perversion est un terme contestable, cette catégorie tend à être abandonnée" pour le psychanalyste Jacques-Alain Miller. Avec la fin de l’enseignement de Lacan qui fait voler en éclats le Nom-du-Père, la justesse et les conséquences de l’affirmation de Miller et ses effets pour la psychanalyse.

Une conférence enregistrée en 2016.

Hervé Castanet, professeur des universités, membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association mondiale de Psychanalyse, psychanalyste, il a publié une vingtaine de livres sur la théorie et la clinique analytique dont "La perversion" et "Homoanalysants".