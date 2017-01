Cédric Villani : comment faire naître une idée ?

Pour avoir des idées, il ne faut pas trop les chercher. Pour Cédric Villani, la naissance des idées est avant tout une histoire de chance et de contexte. Ou alors, lâcher prise. S’évader et penser à autre chose. Pour se faire rattraper aussi vite par l’idée, presque venue de nulle part.

• Crédits : Oli Kellett - Getty

Une conférence enregistrée en octobre 2014.

Cédric Villani a reçu en 2010 la Médaille Fields, la plus prestigieuse des récompenses du monde mathématique. Il est actuellement professeur à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Vulgarisateur scientifique hors pair, il aime partager sa passion avec enthousiasme et humour.