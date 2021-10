Développer le pouvoir d'agir

Prolongeant le programme de recherche Enjeu[x] sur l’enfance et la jeunesse, la nouvelle chaire « Parole et pouvoir d’agir des enfants et des jeunes » a tenu sa conférence inaugurale le jeudi 23 septembre 2021 à l’Université d’Angers. Pour cette première, le titulaire de la chaire, le professeur d’histoire contemporaine Yves Denéchère a invité le psycho-sociologue québécois Yann Le Bossé.

Professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de l’Université Laval (Québec), Yann Le Bossé consacre depuis 30 ans ses travaux au phénomène du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA-PC) dans ses aspects fondamentaux et appliqués. Il est à l’origine de la mise au point d’une nouvelle approche d’intervention sociale et éducative qui est actuellement largement diffusée dans les espaces francophones. Auteur de plusieurs ouvrages sur la question, il collabore régulièrement à la conduite de pratiques sociales novatrices au Québec et en Europe