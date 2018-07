De Pinault à votre voisin, qui sont les collectionneurs d’art ?

Derrière le profil largement médiatisé de collectionneurs milliardaires, spéculateurs manipulant les cotes des artistes, se cache dans la réalité une multitude d’individus consacrant une bonne partie de leur temps et de leur argent à constituer des collections singulières.

Ces acteurs souvent discrets participent à la construction d’une histoire de l’art multiple et s’engagent sur les scènes artistiques en soutenant artistes, galeries et institutions. Comment collections publiques et privées contribuent-elles à la construction d’une histoire de l’art multiple ? Quelles coopérations sont envisageables entre ces deux acteurs des scènes artistiques ?

Regards croisés, collections privées / collections publiques

Une table ronde intitulée "Regards croisés, collections privées / collections publiques", enregistrée en mars 2018, à l'occasion du colloque "Rôle et place des collectionneurs sur la scène artistique", organisé par l'Université d'Angers, les Musées d'Angers et le Pôle arts visuels des Pays de la Loire.

Sophie Lévy, directrice du Musée des beaux-arts de Nantes

Henri Griffon, collectionneur et président du FRAC Pays de la Loire

Évelyne et Jacques Deret, collectionneurs

Dominique Gagneux, conservateur du futur musée de Fontevraud

Modération : Philippe Piguet, critique d'art et commissaire d'exposition.