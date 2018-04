Les violences sexuelles dans les conflits armés - 1/3

Le gynécologue Denis Mukwege, surnommé "l'homme qui répare les femmes", est mondialement connu pour son œuvre au service de la lutte contre les violences sexuelles dans son pays, la République Démocratique du Congo, mais aussi dans le reste du monde. Il a effectué une partie de sa formation à Angers, à la Faculté de santé et au CHU - lieux où il s’est spécialisé en gynécologie-obstétrique. Aujourd'hui, quand Denis Mukwege n’est pas dans son hôpital de Panzi, à l’extrême est de la République démocratique du Congo, auprès des femmes victimes de violences sexuelles, il parcourt le monde pour dénoncer l’usage du viol comme arme de guerre, notamment dans les conflits qui touchent son pays.

Denis Mukwege était présent à Angers en janvier 2018 afin de recevoir un doctorat Honoris Causa décerné par l'Université d'Angers. À cette occasion, il a participé à une table ronde organisée à la Faculté de droit, d'économie et de gestion, sous la direction de Bérangère Taxil, professeure de Droit international, avec l'aide des étudiants de la promotion 2017-2018 du M2 Droit international et européen.

Cette table ronde a rassemblé des chercheurs et des experts de terrain ayant travaillé sur la thématique des violences sexuelles dans les conflits armés. Que ce soit dans les provinces des Kivu en RDC, en Ukraine, en Syrie, en République centrafricaine, en Colombie, ou dans d’autres zones de guerre, les violences sexuelles ne sont pas seulement des actes isolés commis par des combattants ayant perdu tout repère moral. Elles relèvent de stratégies déterminées, poursuivant des motifs divers, de l’humiliation communautaire à l’épuration ethnique, en passant par la terrorisation des populations civiles et des opposants politiques. Trois questions ont été abordées, pour comprendre, punir et prévenir le phénomène.