Peut-on tout dire aux enfants ? La controverse Roald Dahl

Roald Dahl est l'auteur de nombreux best-sellers de la littérature jeunesse : James et la pêche géante, Charlie et la chocolaterie, Matilda, ses textes ont la particularité d'aller à contre-courant des normes de l'époque.

Un tournant s'opère avec Roald Dahl, dans les années 70-80. Jusqu'alors, les adultes, prescripteurs de la littérature jeunesse pour les enfants, et la société toute entière, refusaient la violence, le sexe, les grossièretés dans les textes confiés aux plus jeunes, à protéger avant tout. Roald Dahl, quant à lui, décide de s'adresser directement aux enfants et de se placer à leurs côtés, contre les adultes qu'ils présentent comme des êtres immoraux et cruels, entretenant des relations malsaines avec les enfants.

Controversé, plusieurs fois censuré, soupçonné de sexisme et de racisme, Roald Dahl est malgré tout devenu un auteur jeunesse de référence, toujours réédité. Pourquoi un tel engouement des enfants ? Ses œuvres sont-elles adaptées au lecteurs les plus jeunes ?

Écouter Écouter La controverse en littérature jeunesse. Peut-on tout dire aux enfants ? L'exemple des textes de Roald Dahl, un pionnier 30 min La controverse en littérature jeunesse. Peut-on tout dire aux enfants ? L'exemple des textes de Roald Dahl, un pionnier

Une conférence enregistrée le 25 mai 2018 à l'occasion de la journée d'étude Parcours de gamins : regards croisés sur l'enfance d'hier ou d'aujourd'hui, organisée par l'Association interdisciplinaire des doctorants de l'Ouest (AIDOC) de l'Université d'Angers.

Florence Casulli, doctorante en littérature au laboratoire Cirpall de l'Université d'Angers et à l'Université de Lausanne, chargée d'enseignements à la Faculté des lettres, langues et sciences humaines de l'Université d'Angers.