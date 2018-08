Sommes-nous vraiment seuls dans l'Univers ?

La question taraude les esprits depuis longtemps. « Les mondes sont en nombre infini et on ne saurait démontrer qu’ils ne sont pas habités », écrivait déjà Épicure à Hérodote en 300 avant J.-C.

Présence d'eau et de carbone, température modérée, taille de la planète, etc., les paramètres sont nombreux qui doivent être réunis pour permettre le développement de la vie, comme l'explique André Brack dans cette conférence sur l'exobiologie. Science transdisciplinaire mêlant chimie, physique, biologie, planétologie, pour ne citer que ces spécialités, l'exobiologie s'intéresse à l'apparition et à l'évolution de la vie sur terre, ainsi qu'aux possibilités de vie ailleurs dans l'Univers. André Brack est reconnu mondialement pour ses travaux dans cette discipline, dont il est un pionnier en France.

Directeur de recherche émérite au Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans, membre honoraire de l'Institut d'astrobiologie de la Nasa, André Brack a notamment été membre de l'équipe scientifique de la mission Mars Express de l'ESA (1997-1998) et présidé l'équipe scientifique associée à l'atterrisseur Beagle 2 de Mars Express (2002-2004). Il a également présidé la Société internationale pour l'étude sur l'origine de la vie (ISSOL) de 1996 à 1999, ainsi que le Réseau européen d'astrobiologie, qu'il fonda en 2001.

Une conférence enregistrée le 5 avril 2018 à la Faculté de santé de l'Université d'Angers.