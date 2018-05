Viols en temps de guerre : analyser les contextes, comprendre le phénomène, punir les bourreaux

L'analyse des contextes des viols en temps de guerre montre des invariants, tels la domination patriarcale et le sexisme, mais également des particularités, en fonction des sociétés, du moment, du commandement militaire, etc. Comment punir les bourreaux, et quelles réparations pour les victimes ?

Le viol en temps de guerre est un discours, explique Raphaëlle Branche, professeure d'histoire à l'Université de Rouen, dont il faut analyser la grammaire pour en comprendre le sens. Généralement le fait de groupes et non d'individus, généralement visant les femmes, mais aussi les enfants, les viols diffèrent par leurs contextes : quel encadrement militaire ? Quel moment de la guerre ? Mais aussi, quelles sociétés et cultures, et quelle punition du viol hors temps de guerre ?

Le projet de documentaire Zero impunity propose l'analyse de différentes situations de violences sexuelles : en Syrie, où le viol d'enfants est utilisé comme une arme de guerre, en Ukraine, en RDC, mais aussi dans les centres de détention militaires américains. Quelle justice pénale internationale pour les auteurs de ces crimes ?

Cette table ronde, organisée dans le cadre de la journée d'étude "Violences sexuelles dans les conflits armés", dont elle constitue la deuxième partie, a été enregistrée à l'Université d'Angers en janvier 2018.

Intervenants :

Raphaëlle Branche, professeure d'histoire à l'Université de Rouen

Stéphane Hueber-Blies, réalisateur de Zero impunity

Diane Roman, professeure de droit public à l'Université de Tours

Céline Bardet, juriste, enquêtrice criminelle internationale

Voir aussi l'intervention de Denis Mukwege: le point de vue des victimes.