Jeux d’équilibre : dieux, pouvoir et sacrifice

Polythéisme, cannibalisme, diplomatie, colonisation... comment décliner les équilibres entre puissance des dieux et liberté des hommes, entre rébellion et soumission, entre ordre et chaos. Pas de sociétés sans règle du jeu !

Être en société nécessite de "Jouer le jeu", dans les interactions, dans leurs dimensions verbales et non verbales. Conversation, jeu d’enfant, diplomatie et rapports de pouvoir, puissance des dieux et liberté, identités et genres, fiction et représentations… les règles et les normes sont mises en jeu dans la société.

Un débat enregistré en juillet 2018, dans le cadre des 5ème "Rencontres Recherche et Création", organisées par l’ANR et le Festival d’Avignon.

Richard Drayton, professeur, King’s College London

Rebekah Ahrendt, professeure associée département des médias et d’études de la culture, Université d’Utrecht

Vinciane Pirenne-Delforge, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire "Religion, histoire et société dans le monde grecque antique"

Mondher Kilani, professeur honoraire d’anthropologie culturelle et sociale, Université de Lausanne

Thomas Jolly, metteur en scène

Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire "Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle".