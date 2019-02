Olivier Py, à la rencontre des étudiants d'Avignon Université

Le 05 décembre 2018 Campus Hannah Arendt / 11h00 12h00 Une rencontre avec Olivier Py, Directeur du Festival d'Avignon est organisée dans le cadre des formations de Masters de Théâtre, de Lettres et de Langues et de Culture et Communication.

La rencontre entre Olivier Py et les étudiants et enseignants-chercheurs est un moment fort du partenariat entre le Festival d'Avignon et le Master Théâtre et Patrimoine (adossé au laboratoire de recherche Identité Culturelle, Textes et Théâtralité). Les étudiants, issus de différents pays, sont particulièrement sensibles à la dimension internationale de ce Festival. Aussi, le dialogue avec son directeur sur la pluralité des visions et des pratiques du spectacle vivant est dès lors très riche.

Dans cette formation pluridisciplinaire consacrée au spectacle vivant, français et étranger, le Festival tient une grande place, tant dans les séminaires de recherche que dans les nombreux événements ajoutés aux séances hebdomadaires. Un programme annuel spécifique est organisé par le Festival pour les étudiants du Master Théâtre : rencontres avec les équipes de direction et de gestion, visites de la FabricA et du "magasin" du Festival, visites techniques de la Cour d'Honneur et d'autres lieux patrimoniaux du Festival, école du spectateur en juillet...