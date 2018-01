Retour sur la 4è édition des Rencontres Recherche et Création Avignon 2017 : Le désordre du monde !

Rencontres Recherche et Création 10 et 11 juillet 2017 à Avignon Le Désordre du monde ! Cité, passion et catastrophe Organisées par l'Agence Nationale de la Recherche et le Festival d'Avignon

Figurer l’ordre du monde : mythes, imaginaires et sociétés

L’étude des premières représentations d’animaux sur les parois des grottes, des traces de cultures humaines de plus de 74 000 ans, de l’évolution génétique des populations mettent en évidence le lien entre culture et évolution humaine. De la préhistoire à la Grèce antique, en passant par les sociétés traditionnelles ou contemporaines, les représentations symboliques, les rites contribuent à figurer un ordre du monde.

Dignité et héroïsme (Les errances du sujet) Analyse de la tragédie grecque et des textes religieux au Moyen Âge, enquête de terrain dans les quartiers de Marseille, étude sociohistorique de la transformation des sentiments, anthropologie historique du corps et de l’identité masculine : autant d’approches qui permettent de réfléchir aux différentes figures de l’honneur et de l’héroïsme qui se tressent dans la vie des personnages de fiction comme dans les vies ordinaires.

Intimité et émotions sociales

Les tragédies, la peinture, les romans ou le cinéma résonnent avec l’histoire des passions et de leurs représentations, des sensibilités, de l’intériorité, du dévouement et du sentiment amoureux. L’histoire de l’art, la littérature comparée, les textes des poètes se confrontent aux neurosciences pour mieux comprendre comment les arts et la fiction racontent les transformations de nos émotions.

Crise et catastrophe / Ordre et désordre dans la cité

Villes en guerres ou en transformation, mouvements des marchés financiers, place des animaux dans la ville, autant d’exemples qui permettent de questionner comment la cité est mise à l’épreuve du désordre. L’argumentation, le débat, l’affrontement sont nécessaires pour que l’organisation de la société politique puisse se définir contre les violences, les injustices et les pouvoirs extrêmes.

