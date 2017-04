SUPRAMUROS 2016 : La Leçon de Angelica Liddell, présentée par Laure Adler

Le 13 juillet 2016, l'Université d'Avignon et Laure Adler reçoivent l'artiste Angelia Liddell, dans le cadre des Leçons de l'Université.

Sur le plateau du théâtre et dans chacune de ses propositions artistiques, Angélica Liddell est à la fois auteure, metteuse en scène, scénographe, comédienne, performeuse.

Depuis 1993 et la création de sa compagnie Atra Bilis (Bile Noire), elle décline les mots de la douleur, entre confessions intimes et imprécations puissantes.

Chez elle, « tout passe par le corps pour atteindre l’esprit » et rien ne semble l’arrêter pour creuser au plus profond de l’inexplicable et de l’inexprimable.

Tout ce qui se cache dans les zones les plus sombres de l’être humain, les zones les plus dangereuses à traverser, constitue pour Angélica Liddell des appuis pour révéler une beauté qui pourrait sauver. Venue pour la première fois au Festival d’Avignon avec El Año de Ricardo et La Casa de la Fuerza (2010), puis avec Maldito sea el hombre que confía en el hombre (2011), Ping Pang Qiu et Todo el cielo Sobre la Tierra (El Síndrome de Wendy) (2013), elle est loin des provocations gratuites.

Totalement investie dans le cérémonial qu’elle invente sur le plateau, Angélica Liddell surprend en refusant de « feindre avec la vérité », en organisant minutieusement le chaos.

