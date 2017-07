SUPRAMUROS 2017 : Leçon de Thomas Quillardet

Le principe est simple, il s'agit de proposer au public d'écouter, sous la forme d'une conférence magistrale d'une heure, de grandes personnalités du monde du spectacle et de la culture.

Thomas Quillardet

Thomas Quillardet se consacre à la mise en scène dès 2003 en créant Les Quatre Jumelles de Copi et Le Baiser sur l'asphalte de Nelson Rodrigues, lors du festival Teatro em Ombras qu'il organise à Paris en 2005 et qui promeut les dramaturgies du Brésil, pays auquel il est très attaché. Lauréat de la « Villa Médicis hors les murs », il met en scène en 2007 Le Frigo et Loretta strong de Copi, auteur qu'il affectionne particulièrement. Dès lors, Thomas Quillardet traduit des auteurs brésiliens et portugais. Fusionnant leurs compagnies, Aurélien Chaussade, Maloue Fourdrinier, Claire Lapeyre Mazérat, Aliénor Marcadé-Séchan et Thomas Quillardet fondent le collectif Jakart. Il y met notamment en scène Le Repas de Valère Novarina, L'Histoire du rock par Raphaèle Bouchard de Marcio Abreu, La Villégiature de Goldoni aux côtés de Jeanne Candel et Les Autonautes de la Cosmoroute, d'après Julio Cortázar et Carole Dunlop. En 2009, Thomas Quillardet séjourne de nouveau au Brésil pour mettre en scène L'Atelier volant de Valère Novarina. En 2014, il conquiert une première fois le jeune public en créant Les Trois Petits Cochons à la Comédie française. En 2017, Thomas Quillardet adapte, avec Marie Rémond et un nouveau groupe d'acteurs, deux scénarios d'Eric Rohmer, et crée Où les cœurs s'éprennent.

