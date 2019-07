Apprendre à lire et à écrire

Pierre Largy, professeur en psychologie du développement cognitif, commence par évoquer la complexité du code à maîtriser, la langue, et ses répercussions sur l’apprentissage de l’écrit. En lien avec le fonctionnement de la mémoire, il discute du statut de la connaissance à travers ses processus d’acquisition (explicites vs. implicites) et de récupération (contrôlés vs. automatisés). Ceci conduit à distinguer les processus mobilisés par les enfants (apprenants) de ceux mobilisés par les adultes (experts), en posant naturellement la question de l’acquisition de l’expertise.

Une conférence enregistrée en avril 2019, dans le cadre des "Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur".

Pierre Largy, professeur en psychologie du développement cognitif à l'université Jean-Jaurès de Toulouse.

