Apprendre à lire et à écrire : Contraintes et processus

Le Centre Culturel de l’Université de Corse propose une conférence de Pierre Largy, professeur en psychologie du développement cognitif à Toulouse sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Maîtriser la langue écrite est un des enjeux essentiels de la scolarisation. Cet apprentissage prend du temps et doit être conduit de manière éclairée. Pierre Largy présentera ici ce que la recherche en psychologie du développement cognitif peut apporter à la réflexion du pédagogue en charge de ces enseignements. En cela, il commencera par évoquer la complexité du code à maîtriser, la langue, et ses répercussions sur l’apprentissage de l’écrit. En lien avec le fonctionnement de la mémoire, il discutera ensuite du statut de la connaissance à travers ses processus d’acquisition (explicites vs. implicites) et de récupération (contrôlés vs. automatisés). Ceci conduira à distinguer les processus mobilisés par les enfants (apprenants) de ceux mobilisés par les adultes (experts), en posant naturellement la question de l’acquisition de l’expertise.

Retrouvez plus d'informations sur la programmation annuelle du Centre Culturel Universitaire de l'Université de Corse en cliquant ici.