Comment le chant a inspiré le cinéma corse

Le chant en Corse a irrigué de nombreux autres arts, dont le cinéma. Le livre "U cantu in mossa" revient sur ces échanges interdisciplinaires. Rencontre avec son auteur.

Le livre "U Cantu in mossa" est une formidable fresque sur la chanson corse et sa place dans le mouvement de renouveau culturel des années quatre-vingt. Théâtre, littérature, spectacles vivants, arts visuels, cinéma, le chant corse s’est glissé dans tous les espaces avec un rare bonheur. Un livre pour dire l’amour de la langue, du chant, de la musique, des interprètes et de la Corse. Patrizia Gattaceca parle de son ouvrage avec Frédérique Balbinot, qui en a signé la préface.

Patrizia Gattaceca, chanteuse, figure du mouvement du Riacquistu

Enregistré en février 2017 à l'Université de Corse.

