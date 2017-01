De la création à l'innovation pédagogique… une illustration avec la classe renversée

Comment l'innovation pédagogique peut-elle amener à de nouvelles formes d'enseignement ?

L'Université de Corse a organisé pendant les mois d'octobre et de décembre 2016 une série d'événements sous forme d'un training camp autour de l'innovation pédagogique. Celui-ci se destinait à créer des conférences et des ateliers pratiques autour de la pédagogie afin d’accompagner les enseignants de l'Université de Corse dans le développement des compétences liées à la rénovation et l'innovation pédagogique.

C'est dans ce cadre que Jean-Charles Cailliez, Vice-Président Innovation de l'Université Catholique de Lille, a animé une conférence en décembre 2016, au Spaziu Universitariu Natale Luciani (Campus Mariani) à Corte.