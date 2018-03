De la glottophobie à la polynomie : combattre les discriminations linguistiques

Philippe Blanchet est professeur des universités en sciences du langage, spécialiste de sociolinguistique et de didactique de la communication plurilingue et interculturelle.

Le concept de glottophobie sert à identifier la discrimination de personnes à prétexte linguistique. En quoi est-ce une discrimination ? Comment et pourquoi est-ce que ce type de discrimination fonctionne ? Partant de l'analyse d'une idéologie linguistique glottophobe, on peut élaborer des modalités pour défaire cette idéologie et ses conséquences humaines et sociales. L'expérience corse de la glottophobie, dans le contexte de domination du français, constitue un exemple d'autant plus significatif qu'il recèle également l'une des rares pistes déjà active d'alternative dans la vision des langues et des gens qui les parlent : la notion de langue polynomique. En quoi une approche polynomique des langues permet-elle de fonder, par extension, un projet de société non glottophobe, hospitalier à la parole de chacun et de chacune ? Autant de question à examiner et à discuter.

Enregistré en janvier 2018 au Spaziu Universitariu Natale Luciani (Corte, Université de Corse).

Réalisation : Nicolas Fresi.

Plus d'informations sur la programmation culturelle de l'Université de Corse en cliquant ici