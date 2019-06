Des plantes & des hommes

Fabrice Fenouillière - Directeur du Parc Galea

Qu’ils soient corses ou exotiques, sauvages ou domestiqués, les végétaux ont, de tout temps servi et fasciné les Hommes. Tour à tour nourriciers, guérisseurs, magiciens, bâtisseurs, alliés des Dieux ou complices des sorciers, leur importance était reconnue de tous et jusque dans le quotidien de chacun. Cette conférence invite ainsi à la redécouverte d’un lien perdu en un voyage trépidant, auprès de plantes au destin absolument captivant, Une rencontre permettant de mesurer aussi combien derrière leur tige ou leur écorce, se cachent de véritables êtres vivants, silencieux et discret, rythmés par d’autres horloges, d’une grande complexité, pourvus de sens aiguisé, de compétences chimiques à rendre jaloux bien des prix Nobel et d’une vie sociale infiniment déroutante. Au final, ce rendez-vous à la fois botanique, historique, poétique et scientifique, permet de poser u regard nouveau sur nos lointaines cousines chlorophyllées et de retrouver, pourquoi pas, nos vraies racines…

