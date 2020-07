George Sand : "L'amour, c'est l'idéal de l'égalité”

Qui ne connaît pas les amours de Sand et Chopin ? Qui n’a jamais entendu parler de leur séjour aux Baléares ? Plus rarement, on s’est intéressé à l’influence créatrice que cette relation a eue sur l’œuvre musicale de Chopin et sur l’œuvre littéraire de George Sand. À l’aide de l’écoute d’œuvres de Chopin datant de leur liaison, de 1838 à 1847 et de la lecture de textes de George Sand allant au-delà de la mort du compositeur, ainsi que de leurs correspondances, on verra que les deux créateurs se sont abondamment nourris l’un de l’autre dans leur production artistique, au point d’avoir peut-être mieux réussi à se reconnaître et à se comprendre dans le domaine imaginaire que dans la vie réelle. George Sand et Frédéric Chopin : la passion créatrice

Une conférence enregistrée en février 2020.

Bruno Garnier, enseignant-chercheur à l’Université de Corse

Sophie Demichel.