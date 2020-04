Histoire vivante, valorisation du patrimoine et gladiateurs

Comment rendre l'histoire vivante et valoriser, notamment économiquement, le patrimoine ? Peut-être avec des combats de gladiateurs !

Président-fondateur de l'association d'archéologie expérimentale et de l'Histoire vivante Ars Maiorum qui a pour champ d'action la reconstitution des techniques de combat antique, Eric Teyssier est également l’auteur d’études sur les gladiateurs, Spartacus, Pompée et l'empereur Commode. Il a réalisé différents spectacles historiques : Arausio (2001), La légende de Sacrovir (2002) au théâtre antique d’Orange ; puis La légende de Gracillis (2003) et 800 ans de gladiature (2004) ; "Spartacus and the roman legion" présenté en décembre 2012 à Los Angeles. Depuis 2010, il est conseiller historique, scénariste et metteur en scène des Grands jeux romains à Nîmes.

Enregistré en novembre 2019 au Spaziu Universitariu Natale Luciani (Corte, Université de Corse). Conférence introduite par Jean Castela. Réalisation : Nicolas Fresi. Organisateur : Centre Culturel Universitaire / Université de Corse.

