Corti à travers la collection des cahiers de la FAGEC

Dès la fondation de la Fédération d’Associations et Groupements pour les Études Corses (FAGEC) à Corti en 1970, ses membres ont tenu à faire connaître au plus grand nombre le résultat des travaux entrepris en Corse.

En 1971, la FAGEC s'est dotée pour cela d'une publication à caractère scientifique : les Cahiers CORSICA.

Aujourd’hui, cette collection compte plus de 230 fascicules dans lesquels la ville de Corti est très présente. Il y a beaucoup à dire au sujet du patrimoine qui se trouve sur le territoire de la cité paoline. Le conférencier propose, à travers l'évocation de divers Cahiers CORSICA, un tour d’horizon des richesses archéologiques et architecturales de la ville de Corti et de ses environs.

Enregistré en novembre 2017 au Spaziu Universitariu Natale Luciani (Corte, Université de Corse).

Réalisation : Nicolas Fresi.

Plus d'informations sur la programmation culturelle de l'Université de Corse : https://studia\.universita\.corsica/article\.php?id\_art=486&id\_rub=132