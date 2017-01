Peut-on comprendre l'humain d'aujourd'hui à travers son histoire biologique et culturelle ?

Dans le cadre de son cycle annuel de conférences, le centre culturel de l'Université de Corse reçoit Carla Aimé, Chercheure post-doctorante à l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier.

L’Homme est un animal (presque) comme les autres. Il est impossible d’ignorer que nous sommes des êtres biologiques. Mais nous sommes aussi des êtres sociaux, avec leur(s) histoire(s), leur(s) culture(s). Ces deux aspects sont en constante interaction, et c’est en les considérant ensemble que l’on avancera dans la compréhension de la biologie et des comportements de notre espèce. À cette tâche complexe s’attèle la biologie évolutive humaine, domaine novateur qui nous rappelle que l’on ne peut comprendre le présent sans connaître le passé, ou l’humain sans s’intéresser à la nature, et qui nous invite à une vision globale transdisciplinaire de l’étude des Hommes …

Enregistré en novembre 2016 au Spaziu universitariu Natale Luciani (Corte, Université de Corse).

Réalisation : Nicolas Fresi.

