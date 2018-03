La cuisine en Corse, se nourrir du territoire

Conférence de Fabienne Maestracci, Ecrivaine et oléicultrice, proposée le mercredi 4 octobre 2017 dans le cadre de la programmation du Centre Culturel de l'Université de Corse.

La Corse est une terre généreuse qui a su par sa culture et ses cultures nous donner des produits de très grande qualité et les savoir-faire pour les apprécier ou les valoriser. Par la nécessité, le goût et le plaisir : la Corse se vit aussi comme une culture à table. Sauvage ou cultivé, qu’est ce qui a bouilli dans nos marmites ?

Fille du Taravu et de la Ghjuvellina, entre Pumonte et Cismonte, Fabienne Maestracci répondra à cette question. Elle est actuellement productrice d’huile d’olive dans l’Extrême-Sud de l’île dans le domaine de Cavallu Mortu à Bonifaziu. Elle a par ailleurs avec sa mère Marie-Louise rédigé les livres de cuisine les plus populaires de ces dernières années.

Enregistré en octobre 2017 au Spaziu Culturale Natale Luciani (Corte, Université de Corse).

Réalisation : Nicolas Fresi.

Plus d'informations sur la programmation culturelle de l'Université de Corse : https://studia\.universita\.corsica/article\.php?id\_art=486&id\_rub=132