La peinture corse au XX° siècle

Quels sont les faits marquants qui ont ponctué la peinture corse pendant le XX° siècle ?

• Crédits : Dominique Frassati

Dans le cadre de son cycle annuel de conférences, le centre culturel de l'Université de Corse reçoit Pierre Claude Giansily, Historien de l'art et conservateur des antiquités et objets d'art.

En 1900, une pléiade d’artistes est en activité créant un art corse par le choix des sujets et des techniques opérés. Ils apportent une forte vitalité à la vie culturelle insulaire participant à la création des images icônes de la Corse et à la promotion de leur île. Entre 1940 et 1970, se produit une baisse importante de l’activité créatrice et de nombreux artistes font carrière loin de leur île, choisissant des thèmes et des techniques très différents, s’inscrivant dans une nouvelle modernité artistique. Au début des années 1970, on voit un nouveau départ correspondant à la période du « riacquistu » culturel, des manifestations sont organisées, des galeries se créent, montrant le travail des artistes, facilitant les échanges et la communication.

Enregistré en octobre 2016 au Spaziu universitariu Natale Luciani (Corte, Université de Corse).

Réalisation : Nicolas Fresi.

