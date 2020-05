La Sardaigne et le cinéma

Au début du XXIe siècle, le « cinéma sarde » (s’il est possible de le définir ainsi) s’est formalisé – presque malgré lui – en un mouvement bien défini, après des années de représentations filmées tour à tour fidèles, faussées, parfois outrancières. Cette première conférence consacrée à la Sardaigne et à son cinéma entend poser les jalons d’une réflexion plus large sur l’identité, singulière ou plurielle, de la Sardaigne en questionnant les images filmées de la Sardaigne au cours de ces vingt dernières années et en les confrontant à d’autres expressions, disciplines et territoires insulaires et/ou méditerranéens, du Mezzogiorno italien à la Corse.

