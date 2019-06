Langues « emblèmes » : parallèles corso-balkaniques

GUEORGUI JETCHEV - DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D'ÉTUDES ROMANES, FACULTÉ DES LETTRES CLASSIQUES ET MODERNES DE L’UNIVERSITÉ SAINT-CLÉMENT D’OHRID DE SOFIA

L’exploitation à des fins politiques de la variation linguistique a eu des effets particulièrement dramatiques dans la région des Balkans où les langues sont devenues des « langues emblèmes » (Victor Friedman). Ceci nous fait penser à la langue corse comme enjeu politique majeur. Dans le cas du couple bulgaremacédonien, le terme de « glossotomie » a été utilisé (Otto Kronsteiner) pour parler de la standardisation du macédonien effectuée à la fin de la Seconde guerre mondiale. La conférence évoquera un parallèle possible avec l’évolution du couple italien-corse à travers le temps, entre les politiques linguistiques des États auxquels la Macédoine et la Corse ont été intégrées (la Yougoslavie et la France) et entre les approches dans la standardisation des deux langues.

Retrouvez plus d'informations sur la programmation annuelle du Centre Culturel Universitaire de l'Université de Corse en cliquant ici.