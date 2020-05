Le sexe du droit

Le droit de l’État de droit est par destination masculin, exprimant la force de la contrainte. De plus, le droit français a une histoire singulière, marquée par une tradition langagière d’universalisme abstrait et systématique. La différence sexuelle est ainsi malmenée par notre système juridique.

Le droit est lié au pouvoir et à l’État. Il organise la domination sociale dans la durée. Face à la fonction de reproduction de l’espèce exercée par la femme, l’État construit un pouvoir monopolisé par l’homme afin d’englober cette fonction de reproduction biologique par une reproduction sociale juridiquement organisée. Ainsi, le droit de l’État de droit est-il par destination masculin, exprimant la force de la contrainte. Mais en plus, le droit français a une histoire particulière, marquée par une tradition langagière d’universalisme abstrait et systématique. La différence sexuelle est ainsi malmenée par notre système juridique. On peut donc toujours et encore parler de sexe du droit, et montrer notamment que la symbolique cachée du droit est marquée d’un sexisme multiforme.

Une conférence enregistrée en décembre 2019.

Francine Demichel, professeure des Universités émérite en Droit public à l’Université de Paris VIII, ancienne directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'Education Nationale, Présidente de la Fondation de l’Université de Corse.