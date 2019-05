Les Bonaparte et la révolution en Corse

Thierry Lentz - Historien spécialiste du premier Empire, directeur de la fondation Napoléon

La conférence proposée par Thierry Lentz permettra de nous éclairer sur les liens indissociables qui unissent la Corse et la famille Bonaparte. Si le nom de Bonaparte est habituellement rattaché à Napoléon, lors de cette conférence il sera également et surtout question de son frère Joseph, chef de la famille pendant la Révolution. Nous pourrons ainsi traiter de la relation entre les Bonaparte et les Paoli. En effet, durant le XVIIIe siècle, la Révolution Corse va illuminer l’Europe par son caractère novateur. Thierry Lentz apportera un éclairage sur la relation complexe entre Pasquale Paoli, u Babbu di a Patria, et cette jeunesse ambitieuse de la famille Bonaparte. Une famille qui va longtemps hésiter entre Corse et France avant d’écrire un destin d’exception. Un échange se fera notamment avec Philippe Perfettini, Antoine-Marie Graziani et Didier Rey en fin de conférence.

