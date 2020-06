Les innovations du républicanisme paolien

Parmi les nombreuses avancées politiques du régime paolien (1755-1769), on se penchera tout particulièrement sur la politique éducative au centre de l’action de l’État, la sécularisation des institutions politiques ou encore une constitution étonnamment innovante. À travers cette constitution, le républicanisme paolien donne les signaux essentiels de la modernité politique : liberté, démocratie, nation, droit au bonheur, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Observons que ces innovations majeures ont fait l’objet d’une longue maturation, au sein d’une culture et d’un imaginaire politiques anciens et spécifiques, malgré – ou grâce à – un parcours historique singulièrement heurté.