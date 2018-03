Maria Gentile, l'Antigone corse ?

Nous sommes en 1769, peu après la défaite de Ponte Novu. Sur la place du couvent d’Oletta, cinq jeunes gens sont exécutés pour crime de lèse-majesté : ils avaient été dénoncés pour un complot qui n’avait pas vu le jour. Les condamnés sont interdits de sépulture. Parmi eux, Bernardu, le fiancé de Maria Gentile. Depuis Ghjuvan Petru Lucciardi (1925) jusqu’à Marie Ferranti (2016) en passant par Rinatu Coti (1974), Maria Gentile s’impose comme l’une des grandes figures de la littérature corse et intègre ainsi le récit national d’une Corse littéraire toujours en chantier. Cette table-ronde avec Marie Ferranti et entre autres Jacques Thiers, Eugène Gherardi et Jean-Guy Talamoni, évoque la figure et le motif de « l’Antigone corse » à travers l’histoire et la bibliographie.

Enregistré en janvier 2018 à la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Corse (Corte)

Réalisation : Nicolas Fresi.

