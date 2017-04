Quand les fleurs attrapent des insectes pollinisateurs "nigauds"

Certaines espèces végétales leurrent les pollinisateurs en simulant la présence de ressources. Zoom sur les Aracées de Corse, "expertes" dans le domaine.

La pollinisation est en général une interaction mutualiste où la plante assure sa production de graines et où les insectes pollinisateurs obtiennent la ressource recherchée (nectar, pollen, …). Mais certaines espèces végétales ont développé des stratégies de pollinisation qui leurrent les pollinisateurs en signalant la présence d’une ressource qui n’existe pas.

L’insecte pollinisateur visite alors la fleur cherchant une ressource inexistante et de ce fait pollinise la fleur. On parle alors de pollinisation par duperie … et les Aracées de Corse sont "expertes" dans l’attraction d’insectes pollinisateurs "nigauds".

Marc Gibernau est chercheur au Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse).

