Qu'est-ce qu'un peuple ?

La notion de peuple est souvent connotée mais rarement conceptualisée. Francine Demichel, professeur émérite de droit public et ancienne Directrice de l'enseignement supérieur au Ministère de l'éducation nationale, livre son analyse.

• Crédits : Photographe : Joe Cooke

Devant la désintégration du régime représentatif, la notion de peuple devient un élément fondamental de la vie politique, et sa conceptualisation est urgente.

Il convient de cerner progressivement son identité juridique et politique contemporaine, à travers les contradictions suivantes : majorité et minorité, peuple et nation, inclusion et exclusion, unité et altérité, management technique et pouvoir symbolique, référence et normativité, peuple et langue…

Les questions soulevées par Francine Demichel sont multiples et ouvrent le débat, avec la salle et au-delà.

Francine Demichel est professeur émérite de droit public et Présidente de la Fondation de l'Université de Corse.

Conférence proposée en novembre 2016 dans le cadre de la programmation culturelle de l'Université de Corse. Retrouvez toute la programmation en cliquant ici.

Réalisation : Nicolas Fresi.