Rencontres autour de Nikos Kazantzakis

Dans le cadre de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery de l'Université de Corse, le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) a organisé en janvier 2017, une rencontre autour de Nikos Kazantzakis, un des écrivains européens les plus importants du XXe siècle, auteur de "Zorba le Grec" et de "La dernière tentation du Christ", poète, érudit et homme d'action engagé dans son pays et dans son temps.

L'Université de Corse a pour l'occasion reçu Georges Stassinakis, fondateur et président de la Société internationale des Amis de Nikos Kazantzakis (SIANK), chevalier de l'Ordre national du Mérite de la République française, auteur de nombreuses publications et rédacteur en chef de la revue annuelle "Le Regard Crétois".

Conférence proposée en janvier 2017 dans le cadre de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery de l'Université de Corse, sous le haut patronage de la Délégation Interministérielle à la Méditerranée. Plus d'infos en cliquant ici.

Réalisation : Nicolas Fresi