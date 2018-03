Rencontres littéraires et culturelles Corse - Canada

Depuis les rencontres organisées à Bastia, Corti et Aiacciu dans les années 1990, les relations n’ont jamais cessé entre les Corses et leurs correspondants du continent américain. Les travaux des professeurs Lise Gauvin de l’Université du Québec et de François Paré de l’Université de Waterloo (Ontario) n’ont jamais cessé de nourrir les études des Corses sur les petites littératures, leurs conditions d’existence et leur devenir. En 2016, un grand débat sur « Les littératures de résistance » organisé au Salon du Livre de Montréal par l’Association des éditeurs corses et les éditions Mémoires d'encrier a fait naître l’idée de la présente rencontre en Corse. Avec en perspective : une esquisse de bilan des réalisations et de l’évolution des questions hier envisagées sous l’angle des « Littératures de l’exiguïté » (F. Paré) et de « La surconscience linguistique de l’écrivain francophone » (L. Gauvin).

Les thèmes qui seront traités sous la forme de conférences et de tables-rondes tant à Bastia (26 septembre) que Corti (27 septembre) et Aiacciu (28 septembre) promettent une réflexion étendue, de la création littéraire stricto sensu aux relations que celle-ci entretient avec des enjeux identitaires et les statuts des langues concernées.

Lise Gauvin est professeure émérite, essayiste, critique et nouvelliste. Elle a été Présidente de l’Académie des lettres du Québec. Elle est l’auteure d’un grand nombre d’ouvrages consacrés à la littérature québécoise et aux littératures francophones. Ses récentes publications traitent des littératures francophones : Parti pris littéraire (2013), D’un monde l'autre. (Mémoire d’encrier, 2013), Aventuriers et sédentaires. Parcours du roman québécois (2012 et 2014). Son essai La Fabrique de la langue. (2004 et 2011) a été remarqué par le Grand Prix de la critique du PEN français.

François Paré, professeur émérite, est membre de la Société Royale du Canada. En 1993, son livre Les littératures de l'exiguïté lui a valu le Prix du Gouverneur Général du Canada. Après de nombreux livres couronnés par des prix prestigieux, il travaille actuellement à un ouvrage s’intitulant L’empreinte de la première langue sur les représentations de la langue maternelle au sein des cultures minoritaires et colonisées (Canada francophone, Afrique, peuples autochtones, Mexique).

Enregistré en septembre 2017 au Spaziu Culturale Natale Luciani (Corte, Université de Corse).

Réalisation : Nicolas Fresi.

Plus d'informations sur la programmation culturelle de l'Université de Corse : https://studia\.universita\.corsica/article\.php?id\_art=486&id\_rub=132