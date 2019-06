Tragédie grecque et traduction poétique

Le Professeur Bruno GARNIER, éminent helléniste signe un ouvrage d’une grande distinction. Il s’agit d’une traduction inédite de la tragédie d'Euripide Hécube, qui offre au plaisir du lecteur le texte grec en regard du texte français. Dans la langue grecque du Ve siècle avant Jésus-Christ la versification remplit une fonction consubstantielle à la tragédie. La forme poétique produit des effets immédiats sur le lecteur ou le spectateur, par ces contraintes familières et par de soudaines variations de rythme et de sonorités au sein d'une versification immédiatement reconnue comme un marqueur du genre. Or le vers français est devenu, depuis les romantiques et grâce aux innovations des surréalistes, un instrument d'une incomparable souplesse pour traduire la poésie ancienne. Hécube, qui figurait en tête de tous les recueils légués par l'Antiquité, a fait l'objet d'une réception dans la littérature française d'une richesse exceptionnelle, mais aucune de ses nombreuses traductions ne s'était encore proposé d’associer la forme poétique à la précision philologique. La traduction en vers français du Professeur GARNIER ouvre par conséquent de nouvelles voies que nous feront goûter les échanges de cette séance.

