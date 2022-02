Un buisson de paroles - Rencontre littéraire

Les entretiens que Marie-Jean Vinciguerra a accordés au cours du premier semestre 2015 à François-Xavier Renucci représentent un document précieux pour la connaissance de la Corse des dernières décennies, de son contexte social et politique, de forces qui fondent son identité mais qu’elle oublie trop souvent et de faiblesses que beaucoup s’efforcent d’ignorer. La postface de ce « Buisson de paroles », rédigée avec minutie et modestie par François-Xavier Renucci, détaille les thématiques et les orientations de ces entretiens et en souligne le cheminement.. Elle indique aussi la valeur que représentent ces contenus pour les jeunes générations de la Corse d’aujourd’hui et soulignent avec grande pertinence la variété et la richesse de l’œuvre culturelle que Marie-Jean Vinciguerra a bâtie et offerte à notre réflexion. Ce témoignage qui marquera son temps et la mémoire collective de notre peuple prend ici une forme qui révèle l’originalité de cette personnalité remarquable. La carrière de cet homme son parcours biographique, professionnel et politique, ses voyages et pérégrinations composent un ensemble riche et complexe où se découvre et souvent s’illustre une individualité qui attire et mérite regards, et inspire admiration, reconnaissance et sans doute… envie.

Conférence enregistrée le 7 octobre 2021 au Spaziu Universitariu Natale Luciani de l'Université de Corse.

Conférencier : François-Xavier Renucci est professeur de français à Aix-en-Provence et professeur relais entre la salle de cinéma L'Institut de l'Image et les établissements scolaires du Pays d'Aix.