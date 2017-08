200.456 insultes par jour ou 24 heures de haine sur Internet

200.456 insultes en un jour, soit plus de deux mots d'oiseaux par seconde. C'est le résultat d'une étude inédite, baptisée "24 heures de haine sur Internet" et réalisée par l'agence d'analyse du web Kantar Media du vendredi 22 janvier 2017 à 18h au samedi 23 janvier 2017 à la même heure. Un jour comme les autres sur la Toile. Et un chiffre qui en dit long sur l'étalage de haine qui se déverse en permanence sur Internet. Et encore, c'est certainement bien pire en réalité. Car l'étude s'est concentrée seulement sur les commentaires publics, postés sur les sites, blogs, forums et réseaux sociaux les plus populaires, laissant de côté les commentaires privés et de nombreux autres sites. De plus, les insultes racistes ou antisémites, qui représentent une grande part des propos injurieux, n'ont pas été pris en compte par l'agence (La Tribune-6 février 2016). Olivier Ertzscheid, chercheur en sciences de l'information et de la communication, dans le cadre de l'Observatoire des médias de l'université permanente, le thème : comment lutter contre la haine sur internet ? Pour en savoir plus consultez le billet publié sur son blog.

Une conférence enregistrée en juillet 2017.

Olivier Ertzscheid est chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il enseigne comme maître de conférences à l'Université de Nantes et à l'IUT de la Roche-sur-Yon et intervient dans l'évolution des dispositifs et usages numériques (culture, métier du livre et de la documentation). Il a notamment publié "Qu'est-ce que l'identité numérique ? : Enjeux, outils, méthodologies", Open Edition Press, et intervient régulièrement dans les médias qui traitent de ces questions.