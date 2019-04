On loue le concours "Ma thèse en 180 secondes" comme un événement de vulgarisation des travaux des doctorants. Pourtant, il existe aussi des regards plus nuancés et critiques sur ce que représente ce concours. Et ne pas oublier le slogan de ce concours : "Trois minutes chrono pour vulgariser une thèse : un défi ludique et scientifique !"...



Une chronique d'Antoine Coutrot, enregistrée en mars 2019, produite par le Labo des savoirs.

