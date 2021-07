Agnès Spiquel - Verlaine et Rimbaud - Et après ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Quatrième partie : Verlaine et Rimbaud - Et après ?

En 1873, Verlaine et Rimbaud se séparent définitivement. En tant que poètes, ils divergent aussi radicalement : Rimbaud renonce à l'aventure poétique et Verlaine la poursuit malgré ses contradictions profondes. On verra comment Rimbaud dit sa rupture avec la poésie avant de se taire et de plonger dans la réalité la plus rugueuse, voire sordide ; et comment Verlaine écrit et publie abondamment : sa production, inégale, témoigne d'une aspiration intacte au chant poétique. On verra également comment Verlaine reste fidèle à son ami dans des témoignages émouvants et comment il contribue puissamment à faire reconnaître son génie.

Après avoir enseigné le français au lycée, Agnès Spiquel a enseigné la littérature française des XIXe et XXe siècles à l'université (Amiens puis Valenciennes). Elle a travaillé plus particulièrement sur Victor Hugo puis sur Albert Camus. Agnès Spiquel propose des conférences à toutes sortes de publics pour les (re)mettre en contact avec des grands textes de notre littérature.

Conférence enregistrée en mars 2019