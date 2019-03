Agnès Spiquel - Verlaine et Rimbaud : la rencontre fulgurante de deux poètes (1re partie)

Verlaine a 27 ans et Rimbaud 17 quand il se rencontrent à Paris en 1871. Ils ont jusque-là mené des vies très différentes. Mais l'un et l'autre se définissent avant tout comme poètes, et ils veulent participer au renouveau poétique qu'exige la réalité de leur époque. Portrait de deux personnalités.

1re partie : Verlaine et Rimbaud avant 1871

Agnès SPIQUEL

Après avoir enseigné le français au lycée, Agnès Spiquel a enseigné la littérature française des XIXe et XXe siècles à l'université (Amiens puis Valenciennes). Elle a travaillé plus particulièrement sur Victor Hugo puis sur Albert Camus. Agnès Spiquel propose des conférences à toutes sortes de publics pour les (re)mettre en contact avec des grands textes de notre littérature.

