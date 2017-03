Ahmet Insel - Où va la Turquie ?

Coup d'Etat manqué, recrudescence du terrorisme,... la Turquie vient de vivre une année 2016 particulièrement tourmentée. Dans ce contexte, quelle portée donner à l'autoritarisme de plus en plus marqué du président Erdogan ? Ahmet Insel apporte son éclairage sur ces questions cruciales.

•

Présentation des intervenants

Ahmet Insel est un économiste et politologue turc. Il a été professeur et chef du département économie à l'Université de Galatasaray (Istanbul). Il a également été professeur et vice-président de l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Il est l'un des animateurs de la maison d'édition turque Iletisim, éditorialiste au quotidien turc Radikal et membre de la revue sociopolitique Birikim. Il a publié début 2017 La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire (éditions La Découverte).

Ulrich Huygevelde, diplômé de Sciences-po Paris en politique comparée. Une fois ses études terminées, Ulrich Huygevelde a travaillé près de 4 années pour la présidence de l'Université de Nantes où il a coordonné différents projets en lien notamment avec la formation et l'événementiel. Historien de formation ayant accumulé de multiples expériences dans les domaines de la programmation événementielle et de la réalisation d'expositions, il est aujourd'hui directeur d'Expozao. Il est également rédacteur en chef de Gare de l'Est - Cahiers des Mondes de l'Est.