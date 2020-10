Alain Prochiantz - Individuation : l'évolution permanente

A travers les concepts d’évolution et d’individuation, Alain Prochiantz revient sur l’instabilité de toute structure vivante, compensée par un renouvellement infini de formes, fondement d’une individuation qui fait de chacun d’entre nous un être unique, en évolution permanente.

Alain Prochiantz est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Processus morphogénétique, membre de l'Académie des sciences, et nommé administrateur du Collège de France depuis 2016. Il a dirigé l'unité CNRS « développement et évolution du système nerveux » ainsi que le département de biologie de l'ENS. Après avoir soutenu une thèse sur la structure des ARN messagers des picornavirus végétaux, Alain Prochiantz s'est consacré à l'étude de la morphogenèse cérébrale. Ses contributions scientifiques majeures sont la découverte de l'hétérogénéité topologique des astrocytes cérébraux et celle d'un nouveau mode de signalisation par transfert intercellulaire de facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines.

Conférence captée en mai 2019