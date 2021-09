En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour "l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à la conscience des hommes". C'est là une formulation qui résume ce que fut l'œuvre de Camus, ce que son nom signifie encore pour nous aujourd'hui, car Albert Camus bénéficie d'une exceptionnelle renommée en France. Or un écrivain ne naît pas classique, mais le devient. Pourquoi donc Camus est-il devenu une gloire nationale telle que l'on songe pour lui au Panthéon ? Aujourd'hui, Camus est unanimement célébré. Non sans raisons. Homme intègre et courageux, Camus a écrit une œuvre humaniste, progressiste, sincère et clairvoyante. Seule ombre au tableau : tout ce qui touche à l'Algérie française, à la colonisation.

Une conférence enregistrée en 2016.

Yves Ansel, professeur de Littérature française (XIXe et XXe siècles) à l'Université de Nantes et membre du laboratoire l'AmO (l'Antique le moderne), auteur notamment de Albert Camus, totem et tabou : politique de la postérité, paru en 2019 aux Presses universitaires de Rennes.

