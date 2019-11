Si dans la série "The Walking Dead," les vivants restants pensent surtout à se regrouper et à se défendre, les mathématiques sont un outil puissant et inattendu pour comprendre et analyser la situation. Notre imagination fertile a produit de nombreuses œuvres telle que "La Nuit des morts-vivants" de George A. Romero, autant d’œuvres utiles pour modéliser nos interrogations et poser nos équations. Qui des zombies ou les humains seront les derniers sur Terre ? Les mathématiques seraient-elles le dernier rempart de l’humanité ?



Écouter Écouter Apocalypse zombie : les maths pour sauver l’humanité ? 57 min Apocalypse zombie : les maths pour sauver l’humanité ?

Une émission enregistrée en octobre 2019, produite par le Labo des savoirs.

Rodolphe Turpault, professeur des universités en mathématiques appliquées à l’institut de mathématiques de Bordeaux et de l’ENSEIRB-Matméca

Roger Mansuy, mathématicien, enseignant en classes préparatoires à Paris.

