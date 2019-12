Après Darwin : retour sur la théorie de l'évolution

La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du monde et de notre histoire. Même, si cette théorie reste tout à fait valide à l’heure actuelle, un certain nombre de nouvelles découvertes jettent un éclairage nouveau.

La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du monde et de notre histoire. Même, si cette théorie reste tout à fait valide à l’heure actuelle, un certain nombre de nouvelles découvertes jettent un éclairage complémentaire sur la manière dont certaines grandes étapes de l’histoire de la vie et notamment l’émergence des mammifères se sont déroulées. Faire le point sur ces nouvelles données et voir comment elles s’intègrent à la théorie de l’évolution.

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.

Une conférence enregistrée en octobre 2019.

Olivier Kah, neurorobiologiste et physiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Darwin : une théorie en voie d’évolution 59 min La Méthode scientifique Darwin : une théorie en voie d’évolution