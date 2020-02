"Assassin's Creed" : porte d’entrée dans l’histoire

Depuis sa création, la saga "Assassin’s Creed" est devenue une porte d’entrée dans l’histoire pour des millions de joueurs à travers le monde. Les guerres du Péloponnèse, l’Égypte de Cléopâtre, l’Italie du Quattrocento, les pirates des Caraïbes, la Révolution française ou le Londres de la reine Victoria sont des terrains de jeux, mais également des temps forts de notre histoire.

Comment l’histoire influence-t-elle l’imaginaire des concepteurs de jeux vidéo ? Ce que l’on voit à l’écran correspond-il à la réalité historique ? Comment conjuguer fiction et réalité ? Si la rencontre entre historiens et développeurs permet d’apporter une crédibilité historique au jeu, elle permet également, au-delà du divertissement, de stimuler la curiosité des joueurs. Historiens-geek et développeurs-explorateurs, rencontre entre deux univers qu’a priori tout oppose.

Une rencontre enregistrée en février 2020, dans le cadre de la "Nuit Blanche des Chercheurs".

Victor Battaggion rédacteur en chef adjoint de la revue "Historia" et directeur de l’ouvrage Assassin’s Creed, 2500 ans d’Histoire

Maxime Durand, historien chez Ubisoft, et directeur contenu du module éducatif Discovery Tour by Ubisoft.