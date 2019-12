Balzac : "Un homme est bien fort quand il s’avoue sa faiblesse"

Comptant plus de 90 romans, contes et nouvelles achevés, La Comédie humaine de Balzac est un monument de la fiction dont il s'agit d'évoquer, outre la construction et les structures, quelques figures, thèmes et significations, en guise de portes d'entrée dans un fascinant univers...

Le succès métamorphose Balzac en homme du siècle, et les femmes lui écrivent. Son aventure littéraire trouve une nouvelle voie : Falstaff au physique, il sera le Shakespeare de la vie privée dans l'histoire de la France moderne. Ses romans déploieront une vision du monde. En 1839, il trouve le titre. A la "Divine Comédie" de Dante, construction théologique, il opposera l'édifice sociologique : "La Comédie humaine".

Une conférence enregistrée en novembre 2019.

Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l'Université de Caen, critique littéraire, il est l'auteur notamment de Balzac, le Napoléon des lettres, Découvertes-Gallimard, 1992, et de Balzac, le forçat des lettres, Perrin, 2013.