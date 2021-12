Baudelaire et la ville : le beau, envers et contre tout

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Baudelaire est un citadin, un "flâneur" dans la grande ville. Il a voulu faire entrer Paris en poésie – non pas le Paris historique ou le Paris pittoresque, mais celui des marginaux, des pauvres, des ruines, des faubourgs. Cela a donné les admirables "Tableaux parisiens" des Fleurs du Mal et les poèmes en prose du Spleen de Paris. Il ne s’agit pas pour lui d’embellir la ville mais d’y déceler la beauté mystérieuse qui y éclot à chaque pas et de trouver, pour cette beauté, les mots, la forme poétique, adéquats. La ville est ainsi le motif où se manifeste de la façon la plus claire la conception baudelairienne du Beau.

Agnès Spiquel est professeur émérite depuis 2010. Elle a été maitre de conférence à l'Université d'Amiens puis professeur à l'Université de Valenciennes.

Conférence captée en novembre 2021